Jacob Bruun Larsen von Borussia Dortmund steht im vorläufigen dänischen Aufgebot für die U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino (16. bis 30. Juni).

U21-Trainer Niels Frederiksen berief neben Bruun Larsen auch die Deutschland-Legionäre Andreas Poulsen (Borussia Mönchengladbach) und Asger Sörensen (Jahn Regensburg) in den 26-köpfigen Kader. Dänemark ist am 17. Juni (21 Uhr/Sport 1) erster Gruppengegner der deutschen U21.

Bruun Larsen kam in der abgelaufenen Saison zu 30 Pflichtspieleinsätzen für den BVB, in denen ihm jeweils drei Tore und drei Vorlagen gelangen. Im März gab er sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Dänemarks.