Norwich City hat erneut Grund zu Feiern.

Das Team des deutschen Trainers Daniel Farke hat eine Woche nach dem Aufstieg in die Premier League auch den Meistertitel in der Championship perfekt gemacht.

Am letzten Spieltag der zweiten englischen Liga gewann der "German Club", wie Norwich aufgrund seiner zahlreichen deutschen Akteure in England betitelt wird, die Auswärtspartie bei Aston Villa dank der Treffer von Teemu Pukki und Mario Vrancic mit 2:1 (1:1) und schließt die Saison mit 94 Punkten aus 46 Spielen (27 Siege, 13 Remis, 6 Niederlagen) an der Tabellenspitze ab.

Der Finne und ehemalige Schalker Pukki sicherte sich mit 29 Treffern die Torjägerkanone.

Nur noch Sheffield United hätte Norwich die Meisterschaft streitig machen können, das Team kam bei Stoke City aber nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Als Tabellenzweiter steht der Klub aus dem Osten von Manchester aber trotzdem als zweiter direkter Aufsteiger fest.

Den dritten Aufstiegsplatz in die Premier League spielen Leeds United, West Brom, Aston Villa und Derby County in einer Playoff-Endrunde mit Halbfinals und Endspiel untereinander aus.