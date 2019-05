Davide Moscardlli hat den AC Pisa in den Aufstiegs-Playoffs zur Serie B zu einem 2:1-Sieg gegen Carrarese geschossen. Der Stürmer brachte sein Team mit dem Führungstreffer in der 20. Minute auf Kurs. Damit ist der Klub aus der Toskana weiter im Rennen um den Auftsieg in die zweithöchste Liga Italiens.

Was bis vor kurzem nur eingefleischte Fußball-Freaks interessiert hätte, ist urplötzlich in den Schlagzeilen. Denn: Moscardelli ist in den vergangenen Wochen zu einem echten Internet-Star geworden.

Ein Video mit dem Titel "Davide Moscardelli Is Too Good For Ballon d'Or" sorgte innerhalb von zwei Wochen dafür, dass der 39-Jährige im Endspurt seiner Karriere den Ruhm bekommt, der ihm offenbar zusteht.

Schon über fünf Millionen Menschen haben mittlerweile den Clip des Stürmers gesehen.

Der Mann mit dem längsten Bart im italienischen Fußball ist trotz seines hohen (Fußball-) Alters noch immer für die wichtigen Tore zuständig. Gut möglich, dass Moscardelli in der nächsten Playoff-Runde erneut den Unterschied macht. Die Youtube-Gemeinde freut sich bestimmt schon darauf.