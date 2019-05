Ajax Amsterdam hat sich nach dem dramatischen Champions-League-Aus mit dem niederländischen Meistertitel getröstet.

Der Rekordmeister holte seine 34. Meisterschaft und damit das Double am letzten Spieltag mit einem 4:1 bei De Graafschap, hätte aber von der PSV Eindhoven ohnehin nur noch theoretisch eingeholt werden können. Die PSV gewann 3:1 gegen Heracles Almelo.

Für Ajax und Trainer Erik ten Hag war es womöglich das letzte Spiel einer großen Mannschaft. Der Wechsel von Frenkie de Jong zum FC Barcelona ist bereits fix, weitere Starspieler wie Matthijs de Ligt oder Hakim Ziyech könnten den Verein ebenfalls verlassen.

In der Champions League war Amsterdam im Halbfinale durch ein Tor in letzter Minute an Tottenham Hotspur gescheitert.