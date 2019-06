Die Top 10 der Keeper zum Durchklicken:

Vor einem Jahr verpasste er mit der AS Rom im Halbfinale den ganz großen Coup, ein Jahr ebnet Alisson Becker mit seinen Paraden dem FC Liverpool den Weg zum Champions-League-Triumph. Trainer Jürgen Klopp verneigte sich vor seinem Ruhepol.

"Ich habe ihm fast den Rücken gebrochen, so sehr habe ich ihn gedrückt", sagte Klopp nach dem Finale gegen Tottenham Hotspur. "Wir haben nur ein Problem: Die schwierigen Dinge sehen so leicht aus bei ihm, deshalb bekommt er nicht so viel Lob ab."

Mit acht Paraden stellte Alisson Edwin van der Sars Rekord in einem Champions-League-Finale ein. Während der Niederländer 2011 aber drei Gegentore kassierte, hielt Alisson seinen Kasten sauber - als erster Torhüter in einem CL-Endspiel seit Júlio César 2010.

Aber wo steht Liverpools Rückhalt im Vergleich mit den anderen Keepern aus Europas Top-Ligen? SPORT1 zeigt eine hauseigene Top 10 und ermittelt, wer an der Eins thront - gemessen an dem, was diese Saison passiert ist.