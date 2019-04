Das deutsche Trio Dzsenifer Marozsan, Carolin Simon und Lisa Weiß hat mit Olympique Lyon den Triumph in der französischen Meisterschaft perfekt gemacht. Durch das 4:0 (0:0) bei FCO Dijon am Mittwochabend stand für den Rekordchampion der 13. Titel in Folge am vorletzten Spieltag fest.

Seit Beginn der Serie in der Saison 2006/2007 hat "OL" zudem fünfmal die Champions League sowie siebenmal den Coupe de France gewonnen. Der Klub strebt nun das vierte Triple der Vereinsgeschichte an.

Anzeige

Marozsan geschont

Am Sonntag (15.00 Uhr) bestreitet der Titelverteidiger sein Rückspiel im Champions-League-Halbfinale beim FC Chelsea (Hinspiel 2:1), am 8. Mai steht das Pokalfinale gegen OSC Lille an.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Während Marozsan geschont wurde, spielte Linksverteidigerin Simon beim Spiel in Dijon durch. Ex-Nationaltorhüterin Weiß kam nicht zum Einsatz.