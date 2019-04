Der Meisterschaftskampf in den internationalen Ligen zum Durchklicken:

Nach Dinamo Zagreb in Kroatien machten auch Italiens Serienmeister Juventus Turin und Paris Saint-Germain in Frankreich erwartungsgemäß ihre Meistertitel vorzeitig klar.

Der FC Barcelona zog am 28. April nach. Mit einem 1:0 gegen UD Levante sicherte sich Barca vorzeitig zum 26. Mal die spanische Meisterschaft.

Juve um Superstar Cristiano Ronaldo, 2014er-Weltmeister Sami Khedira und Nationalspieler Emre Can hatten am sechstletzten Spieltag den AC Florenz mit 2:1 (1:1) besiegt und sind in der Serie A von Verfolger SSC Neapel nicht mehr einzuholen. Die Alte Dame sicherte sich damit die achte Meisterschaft in Folge - absoluter Rekord in den fünf stärksten Ligen Europas!

Die Titelverteidigung von PSG in der Ligue 1 wurde dagegen ohne eigenes Zutun der Hauptstädter perfekt gemacht. Nachdem das Team von Trainer Thomas Tuchel drei Titel-Matchbälle in Serie vergeben hatte, sorgte ein Remis von Verfolger OSC Lille am 33. Spieltag für die Entscheidung.

Die Meisterrennen in Bundesliga und Premier League sind hingegen spannend wie selten. Es verspricht, bis zum Schluss eng zu werden.

Doch wie sieht die Situation in den anderen Ligen Europas aus? Welche Vorentscheidungen sind gefallen und wo ist es ähnlich spannend?

SPORT1 hat die Meisterschaft-Duelle der europäischen Ligen zum Durchklicken.