Die deutschen Klubs beeindruckten in der Gruppenphase der internationalen Wettbewerbe. Vier der sieben Starter konnten ihre Gruppen gewinnen und versprachen eine verheißungsvolle K.o.-Phase. Doch nach den ersten Spielen ist Ernüchterung eingekehrt.

Deutschland hat zwar die 70 Punkte-Marke in der UEFA-Fünfjahreswertung geknackt (70,641), aber in den beiden Europapokalwochen ein schwaches Ergebnis erzielt. In sieben Spielen holten die Bundesligisten nur 0,857 Wertungspunkte. Zum Vergleich: Spanien kommt auf 2,429 Zähler, England auf 1,572 und Italien auf 1,429.

Rückstand auf Italien wächst

Damit wird die Bundesliga zwar ihre vier Champions-League-Plätze behalten, aber der Rückstand auf den Dritten Italien ist von 2,370 Zählern auf 2,942 angewachsen.

Natürlich hat das nur symbolischen Wert, da der Fünfte Frankreich einen Rückstand von 12,476 Punkten aufweist – ein Abstand, der auf Jahre hinaus nicht aufzuholen ist.

Allerdings darf sich die Bundesliga nichts vormachen. Nach dem Ausscheiden von Bayer Leverkusen hat sie nur noch vier Mannschaften im europäischen Rennen. Spanien und England hingegen sechs. In der Champions League stehen zudem Borussia Dortmund und Schalke 04 vor dem Aus.

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2018/19 nach den Hinspielen im Achtelfinale der Champions League und der Zwischenrunde der Europa League (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2020/21):

1. Spanien 99,998

2. England 77,177

3. Italien 73,583

4. Deutschland 70,641

5. Frankreich 58,165

6. Russland 50,382

7. Portugal 46,632

8. Belgien 39,900

9. Ukraine 38,900

10. Türkei 34,600

