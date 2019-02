In Italiens 3. Liga hat der Klub Pro Piacenza mit einem absurden Auftritt für einen handfesten Skandal gesorgt.

Zum Meisterschaftsspiel der Serie C beim AC Cuneo schickte Piacenza zum Anpfiff nur sieben Spieler aufs Feld. Als wäre dies nicht genug setzte sich die Truppe aus Jugendspielern zusammen.

Anzeige

Mit dem SPORT1 Messenger keine News mehr verpassen – Hier anmelden | ANZEIGE

Die Youngster überließ der Drittligist zudem ihrem eigenen Schicksal und entsandte weder einen Trainer noch sonstige Betreuer als Begleitung. Die Rolle des Coaches übernahm schließlich Piacenzas Mannschaftskapitän Cirigliano aus Mangel an Alternativen gleich mit.

Verstärkung in Form eines achten Akteurs erreichte die dezimierte Ersatztruppe dann immerhin noch. Allerdings erst, als die Partie bereits angepfiffen war. Denn der Spieler hatte seinen Ausweis vergessen und verspätetet sich deswegen erheblich.

Piacenza schon mehrfach auffällig

Doch wie war es zu dem unwürdigen Verhalten des Gästeteams gekommen?

Pro Piacenza war bereits zuvor zu drei Spielen in Gruppe A der Serie C nicht angetreten. Außerdem war der abgeschlagene Tabellenletzte mit seinen Gehaltszahlungen seit Monaten in Verzug, was zum seit mehreren Wochen andauernden Streik seiner Profis führte. Einige Strafen des italienischen Fußball-Verbandes hatte Piacenza bereits kassiert.

Wäre Piacenza nun zu einer weiteren Partie nicht angetreten, hätte der Ausschluss aus der Serie C durch den Verband gedroht. Und so trat Piacenza widerwillig zur Partie bei Cuneo an, mit der Mindestanzahl an Spielern (sieben).

Auch Sportlich war die Begegnung eine reine Farce. Nach nur zehn Minuten führte die Heimmannschaft bereits mit 4:0, zur Pause stand es 16:0 für Cueno.

Nach dem Seitenwechsel ließen es die Gastgeber dann etwas ruhiger angehen, am Ende siegte der AS Cueno mit 20:0.

"Eine derartige Farce werden wir nie wieder erdulden", sagte Verbandspräsident Gabriele Gravina und sprach weiter von einer "Beleidigung für den Sport".