Der frühere Nationalspieler und Europameister von 1980, Bernd Schuster (59), ist nicht mehr Trainer des chinesischen Erstligisten Dalian Yifang. Wie der Klub am Montag mitteilte, beerbt der Südkoreaner Choi Kang-Hee Schuster als Coach.

Nach der Trennung leitet Schuster offenbar rechtliche Schritte gegen seinen Ex-Klub ein: "Laut Klausel hätte sich mein Vertrag bei Nichtabstieg um ein, ab Platz zwölf um zwei Jahre verlängert. Aber bei Verträgen interessiert die Chinesen nur, was für sie wichtig ist. Wir haben jetzt die FIFA eingeschaltet", sagte er der Bild.

Elf Monate stand Schuster in China unter Vertrag - eine Zeit, die er trotzdem nicht missen möchte: "Es war spannend. Ich habe einiges fürs Leben gelernt und sehe jetzt vieles lockerer."

Schuster hatte sein Amt erst im März 2018 angetreten und führte das Team in der abgelaufenen Saison der Super League auf Rang elf. Dalian startet am 3. März in die neue Spielzeit. Choi war früher Nationalcoach der südkoreanischen Auswahl.