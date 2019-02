Der ehemalige Bundesliga-Profi Eren Derdiyok (30) hat gnadenlos mit dem Schweizer Nationalcoach Vladimir Petkovic abgerechnet.

"Vor der WM hat der Trainer den Teammanager vorgeschickt, um mich anzurufen und mir zu sagen, dass ich nicht dabei bin. Das hat mich sehr enttäuscht", sagte der Ex-Leverkusener und -Hoffenheimer dem Blick.

Wann sich der Nationalcoach letztmals bei ihm gemeldet hat, daran "kann ich mich nicht einmal erinnern", so der Angreifer, der bei Galatasaray Istanbul aussortiert wurde.

Trotz der Degradierung lobt Derdiyok seinen Coach Fatih Terim: "Vom menschlichen Umgang her ist es eben genau das Gegenteil, was ich zuletzt mit Fatih Terim erleben durfte. Ich spiele seit zweieinhalb Jahren für Gala, Terim kennt mich nur ein Jahr. In der Nati bin ich seit 12 Jahren, drei Jahre mit Petkovic. Ich denke, dass ich von ihm nach so langer Zeit mehr Respekt und Vertrauen verdient hätte."