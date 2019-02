Der AC Mailand hat sich im Kampf um den Einzug ins italienische Pokalfinale eine gute Ausgangssituation erarbeitet. Der fünfmalige Cupsieger erkämpfte sich im Halbfinal-Hinspiel beim sechsmaligen Pokalgewinner Lazio Rom ein 0:0.

Das Rückspiel in Mailand findet erst am 24. April statt. Im zweiten Halbfinal-Hinspiel stehen sich am Mittwoch der AC Florenz und Atalanta Bergamo gegenüber. Bergamo hatte im Viertelfinale überraschend Titelverteidiger und Rekordgewinner Juventus Turin ausgeschaltet.