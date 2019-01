Der kuriosesten Sportler-Klauseln zum Durchklicken:

In der weiten Welt des Sports lassen sich Athleten die kuriosesten Dinge in ihre Vertragspapiere schreiben.

So hat sich Real Madrid zuletzt die Dienste von City-Mittelfeldtalent Brahim Diaz bis 2025 gesichert. Bei einem Verkauf an Citys Erzrivalen Manchester United müsste Real 40 Prozent der Ablösesumme an die Skyblues überweisen.

SPORT1 hat eine Auswahl an weiteren kuriosen Vertragsklauseln des Sports zusammengestellt.