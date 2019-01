Martin Odegaard gilt trotz seines jungen Alters mit 20 Jahren irgendwie als gescheitertes Versprechen. Anstatt im königlichen Star-Ensemble bei Real Madrid spielt Odegaard derzeit beim Tabellenvierten der niederländischen Eredivisie Vitesse Arnheim.

Dennoch hat sich das vermeintliche Jahrhundert-Talent bei Real noch lange nicht aufgegeben und macht aus seinen Ambitionen keinen Hehl.

"Ich will eines Tages bei Real Madrid Stammspieler sein, das wäre unglaublich. Ich muss hart arbeiten und sehen, was passiert", erklärte der Norweger im Vereins-TV seines aktuellen Klubs. "Ich würde mich freuen, nach Madrid zurückzukehren und dort zu spielen. Das ist mein Ziel."

"Ich hielt das für eine tolle Lösung"

Sein Transfer im Alter von 15 Jahren von Stromgodset IF zu den Königlichen galt als umstritten, wurde von vielen belächelt. Und tatsächlich waren Odegaards erste Jahre bei Real mit nur zwei Pflichtspiel-Einsätzen vor allem für die Öffentlichkeit enttäuschend.

Den Wechsel in die spanische Hauptstadt bereut Odegaard, dessen Vertrag in Madrid noch bis 2021 läuft, bis heute dennoch keinesfalls: "Als ich zu Real Madrid kam und man mir von dem Plan mit mir erzählte, dass ich bei der ersten Mannschaft trainiere und in der zweiten von Zidane spiele, hielt ich das für eine tolle Lösung. Ich bin jung und muss spielen, aber auch mit guten Spielern trainieren. Deswegen war Real für mich die beste Option."

Besonders die Zusammenarbeit mit Zinedine Zidane hatte es ihm angetan: "Er war einer der besten Spieler der Welt. Es war sehr schön, unter ihm zu trainieren und von ihm zu lernen."

Odegaard startet in Arnheim neu durch

Nachdem seine erste Leihe nach zum SC Herenveen aufgrund eines Mittelfußbruchs ein jähes Ende fand, hat er in Arnheim mittlerweile Fuß gefasst und ist unumstrittener Stammspieler.

Er stand in zwölf von 14 Liga-Spielen in der Startelf und machte im 4-3-3 sowohl als Rechtsaußen als auch im Mittelfeldzentrum mit drei Toren und zwei Vorlagen auf sich aufmerksam.

Im Sommer endet seine Leihe in Arnheim. Dann wird Odegaard einen neuen Versuch starten, um sein großes Ziel zu erreichen und sich in einer internationalen Top-Liga durchzusetzen.