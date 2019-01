Die Karriere von Kevin-Prince Boateng zum Durchklicken:

Dieser Transfer kam überraschend und wirkt sensationell: Kevin-Prince Boateng wechselt zum FC Barcelona.

Noch im Mai hatte Boateng mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewonnen - die Bilder von der Feier auf dem "Römer" in Frankfurt werden die Fans wohl nicht so schnell vergessen. Doch dann verließ Boateng Frankfurt im Sommer und schloss sich Sassuolo Calcio an.

Die italienische Provinz - ausgewählt aus familiären Gründen - ist nun schon wieder Vergangenheit. Boateng wird Offensiv-Backup bei Barca - es ist seine 13. Profistation. SPORT1 zeigt seine bewegte Karriere in Bildern.