Diego Maradona ist rund drei Wochen nach seiner Magen-Operation nach Mexiko zurückgekehrt. Dort tritt er als Trainer mit dem Zweitligisten Dorados de Sinaloa am Samstag bei Potros UAEM an.

"Wir haben ein Team für den Aufstieg geschaffen. Das ist, was wir wollen", sagte Maradona wartenden Reportern am Freitag bei seiner Ankunft am Flughafen in Mexiko-Stadt.

Maradona war am 13. Januar aus einem Krankenhaus in Buenos Aires entlassen worden. Anfang des Jahres war beim argentinischen Fußball-Idol, das seit Jahren mit labiler Gesundheit zu kämpfen hat, im Rahmen einer Routineuntersuchung angeblich eine Magenblutung entdeckt worden.