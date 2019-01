Diego Maradona muss sich einer Operation am Bauch unterziehen.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wurden bei einer Routine-Untersuchung innere Blutungen in seinem Bauch festgestellt. Der 58-Jährige wird sich demnach einer Endoskopie in einer Klinik in Olivos unterziehen, seine drei Kinder sind bereits vor Ort.

Maradona sollte ursprünglich in dieser Woche das Training beim mexikanischen Zweitligisten Dorados aufnehmen, dessen Trainer er ist. Allerdings erschien die argentinische Legende nicht wie vereinbart.

Der Superstar litt in der Vergangenheit bereits mehrfach an gesundheitlichen Problemen. Bei der WM 2018 soll er kollabiert sein, viele Fans befürchteten einen Herzinfarkt. Da Maradona an Arthritis in beiden Knien leidet, benutzt er an der Seitenlinie einen Stock als Gehhilfe.