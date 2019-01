Der frühere Bundesliga-Trainer Bernd Stange muss mit Syriens Fußball-Nationalmannschaft beim Asien-Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten um den Einzug ins Achtelfinale bangen. Durch die 0:2 (0:2)-Niederlage in Al Ain gegen Jordanien ist das Team des 70-Jährigen in der Vorrundengruppe B auch nach zwei Auftritten noch sieglos.

Mit nur einem Punkt aus der auch schon enttäuschenden Nullnummer zum Auftakt gegen Palästina steht Syrien in seinem letzten Gruppenspiel am Dienstag (15. Januar) gegen Titelverteidiger Australien nunmehr unter Zugwang. Jordanien schaffte unterdessen durch seinen zweiten Vorrundensieg bereits vorzeitig den Einzug in die nächste Runde.

Nach Trainerwechsel: Erster Sieg für Thailand

Für Thailands Nationalmannschaft hat sich der kurzfristige Trainerwechsel nach dem Fehlstart in den Asien-Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgezahlt.

Beim Debüt des neuen Coaches Sirisak Yodyardthai siegten die "War Elephants" in ihrem zweiten Vorrundenspiel der Gruppe A gegen das weiterhin sieglose Bahrain 1:0 (0:0) und wahrten damit nach der 1:4-Auftaktniederlage gegen Indien ihre Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Erst am vergangenen Montag hatte sich Thailands Verband einen Tag nach der Pleite gegen Indien von seinem serbischen Coach Milovan Rajevac getrennt. Der 65-Jährige, der Ghana bei der WM-Endrunde 2010 in Südafrika bis ins Viertelfinale geführt hatte, war seit 2017 für die Asiaten tätig gewesen.