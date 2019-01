Der künftige WM-Gastgeber Katar hat seinen Höhenflug fortgesetzt und ist beim Asien-Cup nach einem weiteren Überraschungserfolg erstmals ins Halbfinale eingezogen.

Das Team setzte sich im Viertelfinale am Freitag gegen Deutschlands WM-Bezwinger Südkorea mit 1:0 (0:0) durch und trifft in der Vorschlussrunde auf Australien oder den Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate.

Abdulaziz Hatem (79.) schoss Katar aus der Distanz zum Sieg. Trainer Felix Sanchez Bas konnte sich zudem erneut auf seine hervorragende Defensive verlassen, die im Turnierverlauf noch ohne Gegentreffer ist.

Daran konnten auch Südkoreas Topstar Heung Min Son oder die in Deutschland spielenden Chung Yong Lee (VfL Bochum), Ja Cheol Koo (FC Augsburg) und Hee Chan Hwang (Hamburger SV) nichts ändern.

Bereits am Donnerstag hatten sich Rekordsieger Japan und Iran das Ticket für die nächste Runde gesichert. Die beiden treffen im ersten Halbfinale am Montag in Al-Ain aufeinander, das zweite findet am Dienstag (beide 15 Uhr) in Abu Dhabi statt.