Asien-Cup: Australien schlägt Palästina 3:0 - Achtelfinale winkt

Titelverteidiger Australien hat beim Asien-Cup seine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale gewahrt.

Die Mannschaft von Trainer Graham Arnold setzte sich fünf Tage nach ihrem Fehlstart mit 3:0 (2:0) gegen Palästina durch. Jamie Maclaren (18.) und Awer Mabil (20.) ebneten in Dubai mit einem Doppelschlag in der Anfangsphase den Weg, Apostolos Giannou (90.) setzte den Schlusspunkt.

Das Auftaktspiel hatte Australien, das 2015 im eigenen Land seinen ersten Titel bei der Asienmeisterschaft gefeiert hatte, am vergangenen Sonntag mit 0:1 gegen Jordanien verloren. Mit einem Sieg im abschließenden Spiel der Gruppe B am Dienstag (14.30 Uhr/MEZ) gegen Syrien wäre den "Socceroos" der Einzug unter die besten 16 Teams nicht zu nehmen.

Stange bei Syrien gefeuert

Die Syrer hatten nach dem 0:2 gegen Jordanien und dem 0:0 gegen Palästina überraschend den früheren Bundesliga-Trainer Bernd Stange (70) schon während der Gruppenphase entlassen. Gegen Australien wird der ehemalige Nationaltrainer Fajr Ibrahim das Team betreuen.

Weltmeister-Trainer Marcello Lippi steht mit China nach dem zweiten Sieg in Gruppe C unterdessen im Achtelfinale. Der 70-jährige Italiener, der seine Landsleute 2006 zum WM-Titel geführt hatte, gewann das Duell mit Sven-Göran Eriksson und den Philippinen mit 3:0 (1:0). Der ehemalige englische Teammanager Eriksson hat mit dem Außenseiter nur noch minimale Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde.

An der 17. Auflage der Asienmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten nehmen erstmals 24 Mannschaften teil. Gespielt wird in sechs Vierergruppen, die Gruppenersten und -zweiten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale. Das Endspiel am 1. Februar steigt im Mohammed Bin Zayed Stadium in Abu Dhabi.