Sebastián Abreu hat einen neuen Klub. Der uruguayische Mittelstürmer heuert bei Boston River in seiner Heimat an. Soweit nichts Besonderes.

Wenn man allerdings bedenkt, dass der Uruguayer mittlerweile 42 Jahre alt ist und in seine 23. Spielzeit geht, dann ist das schon bemerkenswert. Aber es wird noch unglaublicher.

Der Verein aus Brasilien ist bereits die 29. Station in der Profi-Karriere des Uruguayers, der damit den Weltrekord hält.

29 Vereine auf drei Kontinenten

Bereits 2017 löste er den bisherigen Rekordhalter Lutz Pfannenstiel ab, der nach eigenen Angaben bei 25 Vereinen rund um den Globus zwischen den Pfosten stand. Aber Pfannenstiel war der erste Spieler, der in allen sechs Kontinentalverbänden Spiele absolvierte. Mittlerweile ist der 46-Jährige Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf.

Abreu, dessen Spitzname "El Loco" (Der Verrückte) ist, war die meiste Zeit seiner Karriere in Süd- und Mittelamerika aktiv.

Aber auch Vereine aus Europa sind in seiner langen Liste zu finden. In Spanien spielte er für Deportivo La Coruna und Real Sociedad de San Sebastián. Dazu verbrachte er auch eine Spielzeit in Griechenland bei Aris Thessaloniki. Selbst in Israel bei Beitar Jerusalem schlug er für ein halbes Jahr seine Zelt auf.

Für die Nationalmannschaft Uruguays war er seit 1996 aktiv. Seinen letzten Einsatz hatte er 2012 in einem Freundschaftsspiel gegen Frankreich. Offiziell zurückgetreten ist er nie.