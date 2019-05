Die erfolgreichsten Trainer aller Zeiten zum Durchklicken:

Ein Trainer ist immer derjenige, der bei Niederlagen den Kopf hinhalten und Erklärungen liefern muss. Aber führt er sein Team zu Erfolgen, bleiben sie auf ewig mit ihm verbunden.

Pep Guardiola hat durch den jüngsten Premier League-Erfolg mit Manchester City zwei absolute Legenden überholt. Nur noch ein Trainer ist erfolgreicher als der Spanier.

Ernst Happel, Johan Cruyff, Giovanni Trapattoni, Sir Alex Ferguson: Die Legenden von einst sind auch den Fans ein Begriff, die sie nie an der Seitenlinie erlebt haben. SPORT1 zeigt, welche in Europa aktiven Trainer in ihrer Karriere die meisten Titel gesammelt haben - eine Bilanz mit teilweise überraschenden Ergebnissen.