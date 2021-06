Die deutschen Hockey-Herren haben sich rund drei Wochen vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) in guter Form präsentiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi besiegte im ersten von drei Tests beim letzten Olympia-Vorbereitungslehrgang in Valencia Gastgeber Spanien mit 6:2 (3:1).

Timm Herzbruch (3.), Justus Weigand (4.) sowie Florian Fuchs (26./40.) und Marco Miltkau (41./59.) trafen für das überlegene Team des Deutschen Hockey-Bunds (DHB). Pau Quemada (28.) und Xavi Lleonart (46.) waren für Spanien erfolgreich.

Bereits am Donnerstag (11.30 Uhr) treffen beide Mannschaften erneut aufeinander. Der Test gegen Olympiasieger Argentinien am Freitag bildet den Abschluss des Lehrgangs da.