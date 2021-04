Die deutschen Hockey-Männer haben in Buenos Aires auch das zweite Duell mit Olympiasieger Argentinien binnen 24 Stunden gewonnen.

Die Auswahl des deutschen Hockey-Bundes (DHB) setzte sich klar mit 3:0 (1:0) durch und unterstrich rund drei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio ihre Topform.

Christopher Rühr (25.), Martin Zwicker (37.) und Constantin Staib (46.) trafen für die Auswahl von Bundestrainer Kais al Saadi.

Hockey-Herren für Olympia gerüstet

Den ersten Vergleich im Rahmen der FIH Pro League am Samstag hatte das DHB-Team mit 3:2 (2:1) gewonnen. Schon da hatten Rühr und Staib getroffen, zudem war Debütant Luis Gill erfolgreich. Die nächsten Spiele sind für Ende Mai in Hamburg gegen Indien und Neuseeland geplant.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) kommt es zunächst zu keinem erneuten Aufeinandertreffen. Deutschland spielt in Gruppe B gegen Belgien, die Niederlande, Großbritannien, Kanada und Südafrika. Argentinien startet in Gruppe A.