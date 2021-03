Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen präsentiert sich in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio in glänzender Verfassung. Die Mannschaft von Trainer Xavier Reckinger gewann am Dienstag mit 2:0 auch das dritte Testspiel in Düsseldorf gegen Olympia-Gruppengegner Indien.

Sonja Zimmermann (25.) und Franzisca Hauke (42.) trafen für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Bereits am Wochenende hatten die "Danas" mit 5:0 und 1:0 gegen die Inderinnen gewonnen und dabei ihre Defensivqualitäten unter Beweis gestellt.

"Der dritte Sieg ist natürlich ein gutes Ergebnis. Jede versucht sich zu zeigen. Das kann ich nur loben und es macht einfach wirklich Spaß, mit dieser Truppe zu arbeiten", lobte Reckinger. Am Donnerstag steht das vierte und letzte Duell mit dem Weltranglisten-Neunten auf dem Programm.

Bei den Sommerspielen, die vom 23. Juli bis 8. August geplant sind, peilt der DHB bei den Frauen und Männern einen Platz auf dem Podium an.