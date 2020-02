Die deutschen Hockey-Frauen haben den Olympia-Vorbereitungslehrgang in Südafrika mit einem weiteren Sieg abgeschlossen.

Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger setzte sich nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gegen die Gastgeberinnen mit 4:0 (1:0) durch.

Insgesamt schoss die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in den fünf Partien in der "Summer Series" in Stellenbosch 24 Tore und musste lediglich zwei Gegentreffer hinnehmen. "Wir müssen realistisch sein – die Ergebnisse hier waren gut, aber die Gegner auch noch nicht ganz an ihrer Leistungsgrenze", sagte Reckinger nach den Siegen gegen Vize-Weltmeister Irland (4:0, 4:1) und Südafrika (4:0, 8:1, 4:0).

Der nächste Vorbereitungslehrgang findet vom 17. bis 28. Februar in Madrid statt. Am 19. März starten die Frauen in Mönchengladbach gegen Belgien (18.30 Uhr) in die Pro League. Am 21. und 22. März geht es an gleicher Stelle gegen Australien. Eine Woche später treffen die Frauen in Hamburg zunächst erneut auf Belgien (26. März) und dann zweimal auf Neuseeland (28./29. März).