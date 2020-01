Die deutschen Hockey-Herren haben einen gelungenen Start ins Olympia-Jahr gefeiert.

Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Kais al Saadi trennte sich zum Auftakt der FIH Pro League am Freitag in Valencia von Vize-Europameister Spanien mit 2:2 (1:1). Das anschließende Penaltyschießen entschied Deutschland mit 4:3 für sich und sicherte sich damit den Extrapunkt. Das Rückspiel findet am Samstag (13.00 Uhr) an gleicher Stelle statt.

"Unterm Strich eine gute, keine sehr gute Leistung auf erwartbarem Niveau so früh in der Saison mit einem guten Ausgang", sagte al Saadi.

Rühr mit Doppelpack

Christopher Rühr vom Rot-Weiss Köln brachte die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) bereits nach drei Minuten mit einem Drehschuss in Führung. Zwei verwandelte Strafecken der Spanier drehten das Spiel zwischenzeitlich, ehe Rühr (57.) kurz vor Schluss seinen Doppelpack schnürte.

Im Penaltyschießen blieb das DHB-Team makellos, spielerisch gab es noch Verbesserungspotenzial.

In der Pro League, die im vergangenen Jahr erstmals ausgetragen wurde, nehmen neun Mannschaften teil. Insgesamt stehen für jedes Team von Januar bis Juni je 16 Spiele auf dem Programm, die gleichzeitig als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio dienen.