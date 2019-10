Tobias Hauke bestreitet die deutsche Hockey-Nationalmannschaft die beiden Qualifikationsspiele für die Sommerspiele in Tokio am Wochenende in Mönchengladbach. Das Team wird gegen Österreich von Interims-Bundestrainer Markus Weise betreut, der die Mannschaft 2008 und 2012 zu Gold führte.

Hauke gibt nach zehnmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Ebenfalls zurück im Kader sind Marco Miltkau, Constantin Staib, Benedikt Fürk und Teo Hinrichs. Deutschland ist in den beiden Duellen mit dem Weltranglisten-20. Österreich am Samstag (18.30 Uhr) und Sonntag (16.30 Uhr) Favorit.

Die Frauen kämpfen gegen Italien um ein Ticket für Tokio, die Spiele finden am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr ebenfalls im Mönchengladbacher Sparkassenpark statt. Bundestrainer Xavier Reckinger muss in den Partien gegen den Weltranglisten-17. auf Anne Schröder verzichten, die aufgrund eines Muskelfaserrisses ausfällt. Für Schröder rückte Maike Schaunig in den Kader.

Der Sieger wird durch die Addition beider Ergebnisse ermittelt. Sollten die Teams nach den zwei Partien punkt- und torgleich sein, fällt die Entscheidung direkt im Anschluss an die zweite Begegnung im Penaltyschießen.