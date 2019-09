"Goldschmied" Markus Weise übernimmt bei den deutschen Hockey-Herren vorübergehend wieder den Bundestrainer-Posten. Die Verpflichtung des 56-Jährigen als Nachfolger des glücklosen Stefan Kermas bis zur Olympia-Qualifikation am 2./3. November in Mönchengladbach gab der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Sonntag bekannt.

Weise hatte die DHB-Herren in seiner ersten Amtszeit zwischen 2007 und 2015 zu zwei Olympiasiegen und zwei EM-Titel geführt.

Kermas hingegen war mit den Olympia-Dritten von Rio 2016 bei sämtlichen Turnieren nach Rio ohne Medaille geblieben (EM 2017 und 2019 sowie WM 2018) und hatte zu Monatsbeginn kurz nach dem erneut enttäuschenden Platz vier bei der EM in Belgien seinen Rücktritt erklärt.

Wie der Bundestrainer-Posten nach den beiden Tokio-Ausscheidungsspiele in rund eineinhalb Monaten gegen Österreich langfristig besetzt werden soll, ist noch offen.

Weise, der nach seinem Abschied vom DHB eine Tätigkeit beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Zusammenhang mit dem Aufbau der DFB-Akademie ausgeübt hatte, signalisierte allerdings auch schon die Bereitschaft zur Übernahme einer "unterstützenden Rolle".