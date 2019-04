Vizemeister Rot-Weiss Köln hat beim Finalturnier der Euro Hockey League in Eindhoven das Finale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Andre Henning gewann am Ostersonntag gegen Real Club de Polo Barcelona mit 3:1 (1:1).

Gegner im Endspiel am Ostermontag sind die Waterloo Ducks aus Belgien.

Der Mannheimer HC hatte zuvor gegen die Belgier das Nachsehen. Das Team von Trainer Michael McCann musste sich im Shootout mit 1:3 geschlagen geben, nach 60 Minuten hatte es 1:1 (0:0) gestanden. Der deutsche Meister Uhlenhorst Mülheim war im Viertelfinale an Mannheim gescheitert.

Der Club an der Alster verlor im EuroHockey Club Cup der Frauen ebenfalls im Halbfinale. Der Meister unterlag dem spanischen Vertreter Real Sociedad am Ostersonntag in Amsterdam knapp mit 1:2 (0:1). Dieses Jahr findet die letzte Ausgabe des EHCC statt.