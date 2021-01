Härtetest für die WM – und gleichzeitig ein Schritt auf dem Weg zur EM 2022.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft (Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar im LIVETICKER) am Mittwoch im Rahmen der EM-Qualifikation auf Österreich (Handball: Deutschland – Österreich ab 13.45 Uhr im LIVETICKER).

Abwehr-Prunkstück weggebrochen

"Es ist viel zu wenig Zeit", erklärte Bundestrainer Alfred Gislason vor dem Spiel in Graz. Nach den unzähligen Absagen ist die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft sehr knapp.

"Das größte Kopfzerbrechen bereitet mir die Abwehr", sagte Gislason dem SID. Nach den freiwilligen Absagen der Kieler Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler ist das Prunkstück der deutschen Mannschaft weggebrochen (Kader des DHB-Teams bei der Handball-WM 2021).

Michalczik fehlt gegen Österreich

"Wir müssen die Zeit so gut wie möglich nutzen", forderte Kapitän Uwe Gensheimer. "Uns bleiben zur Vorbereitung vier Spiele, bis das Endspiel in der Gruppe gegen Ungarn ansteht", sagte Gislason.

Denn am Mittwoch und am Sonntag – dann in Köln – geht es gegen Österreich, bei der WM stehen zunächst die Pflichtaufgaben gegen die Außenseiter Uruguay und Kap Verde an.

Aus dem 20er Kader fehlt zunächst Marian Michalczik, der wegen einer Augenverletzung nicht mit nach Österreich reiste.

Deutschland - Österreich LIVE im TV, Stream, Ticker:

TV: ZDF

Stream: zdf.de

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App