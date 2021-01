Bundestrainer Alfred Gislason verzichtet im WM-Auftaktspiel der deutschen Handballer gegen Uruguay auf Torhüter Andreas Wolff (Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM 2021).

Der Keeper gehört nicht zum 16-köpfigen Aufgebot für das erste Vorrundenspiel am heutigen Freitagabend (Handball-WM: Deutschland - Uruguay ab 18 Uhr im LIVETICKER) gegen Uruguay, über das der Deutsche Handballbund (DHB) in Gizeh informierte. Stattdessen bilden Johannes Bitter und Silvio Heinevetter das Torwart-Gespann (So läuft die Handball-WM 2021).

"Es ist kein Geheimnis, dass wir ein außergewöhnlich gutes Torwart-Trio mit nach Ägypten genommen haben", sagte Co-Trainer Erik Wudtke. Ausschlaggebend für die Nominierung sei keine Verletzung.

Schwarzer: Luxusproblem für Gislason

"Wir werden alle irgendwo im Turnier brauchen, jeder soll Erfahrung und Matchpraxis sammeln", meinte Wudtke. Coach Gislason hatte Wolff vor dem Turnier als seine 1A im Tor bezeichnet, Bitter als 1B und Heinevetter als 1C (Handball-WM: Die wichtigsten Regeln).

Christian Schwarzer erklärte in seiner SPORT1-Kolumne: "Im Tor hat Gislason ein Luxusproblem. Er hat sich auf Wolff als Nummer eins vor Bitter und Heinevetter festgelegt."

Für den Weltmeister von 2007 "sind alle drei Torhüter Nummer-1-Torhüter. Er kann morgens aufstehen und sagen, heute darf dieser Keeper ran und kann da eigentlich nicht viel falsch machen."

Und DHB-Sportvorstand Axel Kromer betonte auf SPORT1-Nachfrage: "Mit diesem Torhüter-Trio müssen wir uns vor niemandem verstecken. Man sieht auch, dass das Miteinander hervorragend funktioniert mit der Routine, die alle haben. Ich erwarte, dass das Torhüter-Duell nicht allzu häufig an den Gegner geht."

Handball-WM: Sieben Debütanten bei Deutschland

Neben Wolff stehen die drei WM-Neulinge Moritz Preuss, Antonio Metzner und Lukas Stutzke nicht im Kader. Ihr WM-Debüt geben dagegen Johannes Golla, Juri Knorr, Sebastian Firnhaber, Philipp Weber, Marian Michalczik, Marcel Schiller und David Schmidt (Handball: Die wichtigsten Regeln).

Formal bestätigt werden muss der 16er-Kader bis spätestens eine Stunde vor dem Anpfiff (Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar im LIVETICKER).

