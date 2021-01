Zwei Unentschieden für zwei Top-Teams: Bei der Handball-WM in Ägypten haben die Mitfavoriten Kroatien und Spanien zum Auftakt in die Vorrunde überraschend Punkte liegen gelassen.

Europameister Spanien spielte lediglich 29:29 (16:13) gegen Brasilien, Kroatien rettete gegen Japan mit Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson erst in der Schlussphase ein 29:29 (14:17). (Spielplan und Ergebnisse der Handball-WM 2021)

Anzeige

Sigurdsson, der Deutschland bei der EM 2016 zum Titel geführt hatte, durfte mit den Japanern lange auf einen Sieg hoffen.

Cupic rettet Kroatien Remis

Erst Sekunden vor der Schlusssirene erzielte Ivan Cupic mit einem Siebenmeter den Ausgleich für das kroatische Team um den ehemaligen Welthandballer Domagoj Duvnjak. In der Gruppe C trifft Kroatien am Sonntag auf Angola, das zum Auftakt Katar mit 25:30 (13:14) unterlag.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

EM-Champion Spanien lag bis in die Schlussphase noch mit drei Treffern vorn, schenkte seinen Vorsprung gegen die wacker kämpfenden Südamerikaner in der Schlussphase aber noch her.

Brasilien zählt zu jenen Teams, die im Vorfeld des Mega-Turniers in Ägypten Coronafälle zu beklagen hatten.