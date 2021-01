Die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten ist für Luka Cindric vorzeitig beendet. (Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar im LIVETICKER)

Kroatiens Spielmacher verletzte sich im Auftaktspiel gegen Japan an der Leiste und ist bereits abgereist. Das teilte der kroatische Handballverband mit.

"Auch wenn unsere medizinische Abteilung in Alexandria alles getan hat, was sie konnten, war eine Hilfe unmöglich", so der Verband. Und weiter: "Kroatien befindet sich wie alle anderen Nationalteams in der sogenannten 'Bubble' und daher ist eine genaue Diagnose hier nicht möglich. Deshalb wurde entschieden, dass Luka Cindric nach Barcelona zurückkehrt und dort weiter behandelt wird." (SERVICE: Handball-WM 2021: Modus, Spielplan & alle Infos)

Für Cindric rückt gegen Angola zunächst Janko Kevic in den Kader. "Der erste Wechsel wurde nach dem Spiel gegen Japan aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Cindric gemacht", sagte Nationaltrainer Lino Cervar in einer Verbandsmitteilung. (Handball-WM 2021: Die Tabellen)

Der Ausfall des Spielmachers ist ein herber Schlag für die Ambitionen der kroatischen Mannschaft. Cindric ist neben Kiel-Star Domagoj Duvnjak einer der Schlüsselspieler.