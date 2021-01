Es ist zwar erst die zweite Partie für die deutsche Mannschaft bei der Handball-WM in Ägypten, doch Andreas Wolff bezeichnete das Duell mit den Ungarn bereits als "das wichtigste Spiel des gesamten Turniers".

Denn das letzte Vorrundenspiel sei "die Grundlage für einen möglichen Viertelfinaleinzug". (Spielplan & Ergebnisse der Handball WM)

Handball-WM: Sieg wäre erster Schritt Richtung Viertelfinale

Auch wenn vor dem anvisierten Viertelfinale noch drei Hauptrundenspiele warten, liegt die große Bedeutung des Aufeinandertreffens mit dem EM-Neunten auf der Hand. (Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar im LIVETICKER)

Denn der EM-Modus will es so, dass alle Mannschaften die in der Vorrunde erspielten Punkte gegen die weiteren Hauptrunden-Teilnehmer mit in die nächste Turnierphase nehmen. Will das deutsche Team also mit der Maximalausbeute in den Kampf um das angestrebte Viertelfinal-Ticket gehen, muss ein weiterer Sieg her. (Tabellen der Handball-WM)

Denn Ungarn ist wie Deutschland bereits für die nächste Runde qualifiziert. Wer das Duell gewinnt, geht mit 4:0-Punkten in die Hauptrunde, der Verlierer eben nur mit 2:2-Punken. Das kann in der Sechsergruppe, in der sich nur die besten zwei Teams für das Viertelfinale qualifizieren, schon der entscheidende Nachteil sein. (So läuft die Handball-WM 2021)

Handball-WM 2021: Gislason warnt vor Ungarn

"Es wäre sehr wichtig, diese Punkte zu holen", ist sich auch Bundestrainer Alfred Gislason der Bedeutung des Spiels bewusst. "Das ist natürlich ein Endspiel um die Gruppe."

Auch DHB-Akteur Sebastian Firnhaber zeigte sich bei DHB Spotlight von der Stärke der Ungarn beeindruckt: "Das wird ein harter Fight. Ich glaube, wir sind top vorbereitet und alle heiß."

Für Paul Drux ist Ungarn "der erste richtige schwere Gegner. Die haben große körperliche Jungs hinten, wo es körperlich zur Sache geht. Da bin ich gespannt, wie wir das als recht junges Team schaffen."

Vor dem Kracher gegen die Osteuropäer hätte der Bundestrainer gerne das Spiel gegen die Kap Verden genutzt, um einige Dinge auszuprobieren. "Aber ich habe dann versucht, was Positives draus zu machen und die Ungarn-Vorbereitung in zwei Teilen durchgeführt."

Dass eine gute Vorbereitung vonnöten ist, steht für Gislason fest. Ungarn überzeuge vor allem durch seine Kompaktheit und ist "gut im Angriff und Abwehr, dazu sehr schnell in den Gegenstößen." Schwächen sehe er bei dem Gegner kaum, weswegen seine Mannschaft "eine gute Abwehr wie zuletzt" bringen müsse.

Handball-WM 2021: Groetzi ersetzt verletzten Reichmann

Einige Personalentscheidungen stehen trotz der fehlenden Test-Möglichkeit gegen Kap Verde bereits fest. Der Isländer hatte zum Turnierstart gegen Uruguay (43:14) noch auf Wolff verzichtet, nun lässt er seine Nummer eins von der Leine. "Andi wird mit Jogi Bitter zusammen im Tor stehen", verkündete er am Montag.

Außerdem werde der für den verletzten Rechtsaußen Tobias Reichmann nachnominierte Patrick Groetzki "mit ziemlicher Sicherheit" gegen Ungarn zum 16er-Kader zählen.

Handball-WM heute: Die Daten zum 2. Spiel des DHB-Team

Spielbeginn: 20.30 Uhr

Spielort: 6th of October Sports Hall (Gizeh, Ägypten)

Handball-WM heute: So können Sie Deutschland - Ungarn LIVE verfolgen:

TV: ZDF

Stream: sportdeutschland.tv, zdfsport.de

Ticker: Deutschland - Ungarn im Handball WM Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Handball WM Liveticker auf Sport1.de und SPORT1 App