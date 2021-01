Tag zwei der Handball WM 2021 in Ägypten hält das erste Top-Spiel für die Handballfans bereit. (Handball-WM: Norwegen - Frankreich am Do. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Am Donnerstagabend treffen mit Norwegen und Frankreich zwei der besten Handballnationalmannschaften der Welt aufeinander. Der Druck ist aber besonders für die Franzosen hoch. (Tabellen der Handball-WM)

Handball-WM 2021: Norwegen gegen Frankreich mehr als nur ein Gradmesser

Der Weltmeister von 2017 hat ein Horror-Jahr 2020 erlebt. Bei der Europameisterschaft zu Jahresbeginn war bereits in der Vorrunde Schluss - unter anderem aufgrund einer Niederlage gegen Norwegen. Später im Jahr lief es auch in der EM-Qualifikation nicht rosig (Handball-WM: Die wichtigsten Regeln).

Norwegen hingegen schaffte es bei der EM ins Halbfinale und die WM war in den vergangenen Jahren immer ein Lieblingsturnier der Wikinger. Sowohl 2017 als auch 2019 schafften es die Skandinavier ins Finale (So läuft die Handball-WM 2021)

Norwegen mit Sagosen, Frankreich ohne Karabatic

Bei Frankreich fehlen außerdem wichtige Spieler wie der dreimalige Welthandballer Nikola Karabatic. Auch, wenn eine Niederlage zum Auftakt noch nicht das Aus bedeuten würde, wäre sie eine schwere Bürde für das Turnier.

"Eine Farce"! Wird die Handball-WM zum Mega-Reinfall?

Wenn der Verlierer es trotzdem schafft, sich in den Spielen gegen Österreich und die Schweiz für die Hauptrunde zu qualifizieren, wird das Ergebnis aus dem ersten Spiel wahrscheinlich in diese mitgenommen. (Spielplan & Ergebnisse der Handball-WM)

Beide Nationen werden also voll auf den Sieg aus sein. Ein besonderes Augenmerk darf dabei auf den Norweger Sander Sagosen gelegt werden. Der Spieler vom THW Kiel war bei der EM 2020 Torschützenkönig und könnte auch bei dieser WM zu einem entscheidenden Mann werden (Handball-WM 2021 vom 13. bis 31. Januar im LIVETICKER).

