Vor dem Halbfinal-Kracher gegen Norwegen hat Tobias Reichmann seinen Kollegen aus dem DHB-Team eine emotionale Botschaft hinterlassen. Er schrieb einen öffentlichen Brief an das Team und Trainer Christian Prokop. (Alle Infos zur Handball-WM)

Der 30-Jährige hatte es nicht in den 16-Mann-Kader von Bundestrainer Christian Prokop geschafft und hatte als möglicher Nachrücker zu Beginn des Turniers mit einem Trip nach Florida und spitzen Kommentaren bei Instagram ("Tschausen, ihr Banausen") für Wirbel gesorgt.

Anzeige

"Hallo, ihr Banausen, Glückwunsch und großen Respekt!!", schrieb Reichmann nun in seinem Brief, der vor dem Halbfinal-Duell mit Norwegen (ab 20.30 Uhr hier im LIVETICKER) in der Bild erschien. "Ihr habt ganz Deutschland verzaubert und verdient die höchste Anerkennung für eure Leistung."

ANZEIGE: Jetzt aktuelle Handball-Trikots kaufen - hier geht es zum Shop

Reichmann über das Finale: "Jetzt ist alles möglich!"

Das Team habe eine unglaubliche Handball-Euphorie ausgelöst, schrieb Reichmann weiter: "Hamburg wird euch nun bis ins Finale tragen. Jetzt ist alles möglich, Männerz! Ihr habt bewiesen, dass ihr mit Weltmeister Frankreich auf Augenhöhe steht und auch Europameister Spanien weghauen könnt. Euch kann keiner mehr aufhalten!"

Nun gelte es für das Team, locker zu bleiben und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. "Ihr seid gefürchtet", schrieb Reichmann: "Kämpft weiter so stark, glaubt an euch und dann belohnt ihr euch selbst mit dem Finale! Ich bin sehr stolz auf euch. Euer Tobias!"