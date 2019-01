2007-Weltmeister Henning Fritz hat vor dem Spiel um den Gruppensieg der deutschen Handballer am Mittwochabend in Köln (20.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Europameister Spanien ein Sonderlob an Kreisläufer Jannik Kohlbacher verteilt.

"Wie er sich freispielt, den Ball fordert und dann den Pass in einen Torabschluss umsetzt, ist Weltklasse", sagte der frühere Top-Torhüter dem Nachrichtenportal t-online.de. (DATENCENTER: Die Handball-WM 2019)

Für Fritz wird Kohlbacher in der entscheidenden Turnierphase ein wichtiger Baustein im deutschen Spiel sein. "Er wächst über sich hinaus und wird ein entscheidender Spieler im Kampf um den Titel", sagte Fritz über den 23-Jährigen von Vizemeister Rhein-Neckar Löwen.

Torwart-Legende schwärmt in höchsten Tönen

Fritz sieht bei Kohlbacher eine enorme Entwicklung. "Jannik wird defensiv immer wichtiger. Das liegt auch daran, dass Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler als Nebenmänner ihm eine enorme Sicherheit geben", sagte Fritz.

Kohlbacher wird von Bundestrainer Christian Prokop zunehmend auch in der Verteidigung eingesetzt.