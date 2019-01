Erster Dämpfer für die deutsche Handball-Nationalmannschaft: Das DHB-Team kam im dritten Gruppenspiel bei der Heim-WM nicht über ein 22:22 gegen Russland hinaus und musste damit den ersten Punktverlust hinnehmen.

Die Tür zum Einzug in die Hauptrunde steht dennoch weit offen, für das Halbfinale könnte sich das Remis jedoch schon als schwere Hypothek darstellen.

Wie geht es nun weiter? SPORT1 erklärt den weiteren Weg im Turnier, Medaillenchancen - und auf wen die deutschen Männer noch treffen.

ANZEIGE: Jetzt aktuelle Handball-Trikots kaufen - hier geht es zum Shop

Die Qualifikation für die Hauptrunde

Mit fünf Punkten aus drei Spielen hat Deutschland eine gute Voraussetzung geschaffen, die Hauptrunde zu erreichen. Ein weiterer Punkt, egal ob gegen Frankreich (Di., 20.30 Uhr) oder Serbien (Do., 18 Uhr), reicht sicher für den Einzug in die nächste Runde.

Sollten Brasilien und Serbien ihre nächsten beiden Partien nicht gewinnen, würde Deutschland ebenfalls sicher unter den besten drei Teams landen. Ausschlaggebend bei Punktgleichheit der direkte Vergleich, ehe das Torverhältnis herangezogen wird. (WM-Tabellen)

Der Ablauf in der Hauptrunde

Nach dem Abschluss der Partien in den vier Vorrundengruppen spielen die drei jeweils Bestplatzierten der vier Gruppen in der Hauptrunde mit zwölf Teams in zwei Sechser-Gruppen um den Einzug ins Halbfinale. Die ersten beiden Teams jeder Hauptrunden-Gruppe spielen über Kreuz das Finale aus. Die Punkte, die in der Vorrunde gegen die ebenfalls qualifizierten Gruppengegner geholt wurden, werden in die Hauptrunde mitgenommen.

Weil auch Russland derzeit zu den Top drei der Gruppe A zählt, würde Deutschland nicht die maximale Anzahl an Punkten mitnehmen können. Gewinnt das DHB-Team auch gegen Frankreich nicht, dürfte der Einzug ins Semifinale zur Herkulesaufgabe werden (Handball-WM: Deutschland - Frankreich ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

"Heute dürfen wir uns ärgern. Wir haben aber innerhalb von 24 Stunden die Chance, das gutzumachen", sagte Bundestrainer Christian Prokop nach dem Dämpfer gegen die Russen. Patrick Wiencek sagte: "Jetzt haben wir den Minuspunkt. Das können wir leider nicht ändern. Jetzt müssen wir die Blicke nach vorne richten und wenn möglich alle anderen Spiele gewinnen."

Der Kampf ums Halbfinale

In der Hauptrunde würde Deutschland auf die drei besten Mannschaften der Gruppe B treffen. Derzeit wären das die beiden Hochkaräter Kroatien und Spanien, dazu kommt Mazedonien. (WM-Spielplan)

Sollte Deutschland gegen Frankreich verlieren und Russland die Hauptrunde erreichen, würden Uwe Gensheimer und Co. lediglich einen Punkt in die nächste Runde mitnehmen. Der Partie gegen Weltmeister Frankreich erhält deshalb fast schon vorentscheidende Bedeutung.

Torwart Andreas Wolff schaute am Montag nach vorn: "Wir müssen schauen, dass wir uns den Punkt gegen Frankreich zurückholen." Fabian Böhm ergänzte: "Jetzt müssen wir die Punkte eben morgen gegen Frankreich holen."

Deutschland würde die gesamte Hauptrunde in Köln spielen, die zweite Hauptrundengruppe trägt ihre Partien im dänischen Herning aus. Das Halbfinale (25.1.) findet dann in Hamburg statt, das Endspiel und Spiel um Platz drei steigen am 27. Januar wieder in Herning.

Die nächsten deutschen Spiele im Überblick:

15. Januar, 20.30 Uhr: Deutschland - Frankreich im LIVETICKER

17. Januar, 18.00 Uhr: Deutschland - Serbien im LIVETICKER