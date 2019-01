Islands Trainer Gudmundur Gudmundsson hat den Spielplan der Handball-WM in Deutschland und Dänemark kritisiert. "Wie kann man so etwas planen? Das verstehe ich nicht. Wir haben in fünf Tagen vier schwere Spiele. Das ist nicht fair und muss geändert werden", sagte Gudmundsson.

Nach den Vorrundenspielen am vergangenen Mittwoch gegen Japan und am Donnerstag gegen Mazedonien trifft Island in der Hauptrunde in Köln am Samstag auf Deutschland und am Sonntag auf Frankreich. (Handball WM: Deutschland - Island am Samstag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

"Das ist gefährlich für die Gesundheit der Spieler. Sie brauchen einen Erholungstag. Darüber muss man reden", sagte Gudmundsson. Der einzige freie Tag am Freitag sei ein Reisetag.

Seine Kritik, dass Frankreich "vor dem Spiel gegen uns zwei Tage frei" habe, stimmt allerdings nicht. Die Franzosen treffen am Samstag auf Europameister Spanien.

