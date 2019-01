Der Einsatz von Linkshänder Steffen Weinhold in der Hauptrunde der Handball-WM ist fraglich. Bundestrainer Christian Prokop ließ die Rückkehr des Rückraumspielers vom THW Kiel in den deutschen Kader für den Hauptrunden-Auftakt am Samstag gegen Island offen. (Handball WM: Deutschland - Island am Samstag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Weinhold hatte das letzte Vorrundenspiel gegen Serbien (31:23) aufgrund einer Zerrung im Adduktorenbereich verpasst. "Wir hoffen auf eine schnelle Genesung von Steffen, aber da muss ich abwarten und Rücksprache mit unserer medizinischen Abteilung halten", sagte Prokop mit Blick auf die Hauptrunde.

Anzeige

Die Mannschaft werde am Freitagmittag mit 17 Spielern von Berlin nach Köln reisen, die Partie gegen Island werde das DHB-Team im Gegensatz zum Serbien-Spiel aber definitiv wieder mit 16 Spielern bestreiten. Als Weinhold-Ersatz stünde Europameister Kai Häfner bereit.

Deutschland ungeschlagen in der Hauptrunde

Deutschland startet ungeschlagen und mit 3:1-Punkten in die zweite Turnierphase. Neben Island sind Kroatien und Europameister Spanien die Gegner im Kampf ums Halbfinale in Hamburg, das erklärte Verbandsziel.

Die Reihenfolge der Gegner spielt für Prokop keine Rolle. "Ich finde es belanglos. Wir schauen auf uns. Wir haben drei Spiele in der eigenen Hand mit den Fans im Rücken. Die wollen wir erfolgreich gestalten, egal, wie der Gegner heißt", sagte der Coach.

---

Lesen Sie auch:

Deutsche Termine in der WM-Hauptrunde

DHB-Team beschwört den Geist von Köln