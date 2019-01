Die deutschen Handballer treffen in der WM-Hauptrunde auf Island.

Der WM-14. setzte sich im abschließenden Gruppenspiel der Gruppe B in München gegen Mazedonien mit 24:22 (11:13) durch und löste damit das letzte Ticket für die am Samstag beginnende Hauptrunde. Nach Niederlagen gegen die bereits qualifizierten Mitfavoriten Spanien und Kroatien nehmen die Isländer allerdings keine Punkte nach Köln mit.

Gunnarsson bester Werfer

Vor 10.100 Zuschauern in der Olympiahalle hatten die Isländer in einer über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung das bessere Ende für sich.

Bester Werfer der Mannschaft von Trainer Gudmundur Gudmundsson, der Dänemark 2016 zu Olympia-Gold geführt hatte, war Arnor Thor Gunnarsson vom Bundesligisten Bergischer HC mit zehn Toren. Die Isländer überzeugten abermals mit einer kompakten Defensivleistung.

Ägypten in Hauptrunde

Ägypten zog ebenfalls in die Hauptrunde ein. Der Zweite der Afrikameisterschaft besiegte Angola in der Gruppe D in Kopenhagen 33:28 (19:12) und folgte damit Schweden und Ungarn in die zweite Turnierphase. Ägypten nimmt 1:3 Punkte in die Hauptrunde mit.

Dagur Sigurdsson kassierte derweil mit Japan die fünfte Niederlage. Der Olympia-Gastgeber von 2020 musste sich in München gegen Bahrain unglücklich mit 22:23 (9:10) geschlagen geben.

Zwei Tore in der letzten Minute entschieden die Begegnung zugunsten von Bahrain. Japan wurde in der Gruppe B ohne Punktgewinn Letzter, Bahrain landete nach dem ersten Sieg auf Rang fünf.