Die deutschen Handballer haben im Kampf um den Halbfinaleinzug bei der Heim-WM eine sehr gute Ausgangsposition. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop geht mit 3:1 Punkten in die am Samstag in Köln beginnende Hauptrunde.

Das steht schon vor dem abschließenden Gruppenspiel am Donnerstagabend (18.00 Uhr/ARD) in Berlin gegen Serbien fest, da Brasilien gegen Korea mit 35:26 (18:10) gewann und damit Frankreich und Deutschland in die Hauptrunde folgt. (WM-Spielplan)

Frankreich auch mit drei Punkten

Titelverteidiger Frankreich nimmt ebenso wie die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) 3:1 Punkte mit, Brasilien hat angesichts von 0:4 Zählern nur noch eine theoretische Chance auf das Halbfinale.

In der Hauptrunde trifft Co-Gastgeber Deutschland auf Europameister Spanien und Ex-Weltmeister Kroatien. Der dritte Gegner wird zwischen Mazedonien und Island ermittelt.