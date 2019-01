Dänemark hat wenige Stunden vor dem Finale der Handball-Weltmeisterschaft gegen Norwegen am Sonntag in Herning Rechtsaußen Hans Lindberg vom Bundesligisten Füchse Berlin zurück in den Kader geholt. Der 37-Jährige nimmt den Platz von Johan Hansen ein. Lindberg hatte im Vorrundenspiel gegen Chile eine Wadenverletzung erlitten und war durch Hansen ersetzt worden. (Handball-WM Finale: Dänemark - Norwegen ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).

Hans Lindberg spielt seit 2007 ununterbrochen in der Bundesliga. Von 2007 bis 2016 ging er für den HSV Hamburg auf Torejagd, seit Sommer 2016 gehört er zum Kader der Füchse Berlin.