Am Donnerstag startet die Mission Heim-WM für das DHB-Team.

Gegen das Team aus Korea (Handball-WM: Deutschland - Korea Do., ab 18.15 Uhr im LIVETICKER) wäre alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung.

Am Mittwoch spricht Bundestrainer Christian Prokop über die anstehende Aufgabe und gibt einen Ausblick auf die anstehende Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark. Auch Fabian Wiede wird der Presse Rede und Antwort stehen.

+++ DHB mit klarem Ziel +++

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat der deutschen Mannschaft und Bundestrainer Christian Prokop einen Tag vor Beginn der Heim-WM einen klaren Auftrag mit auf den Weg gegeben. "Das Halbfinale ist unser klares Ziel", sagte Verbandspräsident Andreas Michelmann auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Berlin: "Alles was darüber hinaus geht, macht uns umso glücklicher."

Zwölf Jahre nach dem Wintermärchen 2007 erhofft sich der DHB einen neuen Boom für die Sportart. "Wir wollen die Chance nutzen, um wieder an junge Handballer heranzukommen. Nichts hilft da so gut wie eine erfolgreiche Weltmeisterschaft", sagte Michelmann.

DHB-Vize Bob Hanning ergänzte, dass schon die öffentliche Trainingseinheit des deutschen Teams mit rund 2000 Fans am Dienstag gezeigt habe, "welche unfassbaren Möglichkeiten sich für Deutschland und die einzelnen Standorte in der Bundesliga ergeben kann".

+++ Deutschland klarer Favorit +++

Der Auftakt gegen das Team aus Korea ist eine echte Pflichtaufgabe für das DHB-Team. Der Außenseiter hat kaum weltklasse Spieler in seinen Reihen. Historisch ist es dennoch für die Asiaten: Erstmals tritt das vereinte Korea bei einer Handball-WM an.