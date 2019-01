Angst vor der beeindruckenden Kulisse im Kölner Handball-Tempel kennen die furchtlosen Isländer nicht.

Ob gegen die deutschen Handballer eine Überraschung möglich sei, wurde Gudmundur Gudmundsson gefragt. Der isländische Trainer zögerte keine Sekunde und antwortete mit einem Lächeln: "Warum nicht? Isländer glauben immer an den Sieg, wir haben ein riesiges Handballerherz."

Dieses zeigten sie auch beim entscheidenden 24:22-Erfolg gegen Mazedonien, der ihnen das Hauptrunden-Duell gegen Deutschland am Samstag vor 19.250 Zuschauern in der Kölnarena bescherte (Handball-WM, Deutschland vs. Island, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Das Spiel gegen den Gastgeber sei etwas Besonderes, "wir freuen uns sehr auf diese Aufgabe", versicherte Gudmundsson.

Verletzungspech der Isländer

Doch der Coach hatte nicht nur Grund zur Freude. Speziell der WM-Spielplan brachte den 58-Jährigen in Rage. "Wir haben in fünf Tagen vier schwere Spiele. Das ist gefährlich für die Gesundheit der Spieler, sie brauchen einen Erholungstag", sagte Gudmundsson über die knappe Terminierung: "Darüber muss man reden und nicht nur in einem Zimmer meckern."

Der Ausfall von Torjäger Gudjon Valur Sigurdsson schmerzt die Isländer besonders. Der 39 Jahre alte Linksaußen vom deutschen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen, der bei der WM 2007 in Deutschland Torschützenkönig war, fehlt wegen einer Knieverletzung. (DATENCENTER: Die Handball-WM 2019)

Vorfreude auf das Spektakel

Islands größte Waffe ist derzeit Arnor Thor Gunnarsson. Der Rechtsaußen vom Bundesligisten Bergischer HC blickt voller Vorfreude auf das Duell gegen Deutschland. "Das ist einfach geil. Wir spielen vor über 19.000 Zuschauern, das wird etwas Besonderes für uns alle", sagte Gunnarsson, dessen Bruder Aron Kapitän der isländischen Fußball-Nationalmannschaft ist.

Der 31 Jahre alte Gunnarsson überzeugte bisher wie Uwe Gensheimer mit 31 Toren - nur der Däne Mikkel Hansen (35) traf häufiger. "Wir haben eine sehr junge Mannschaft, viele Spieler haben noch nie in so einer großen Arena gespielt", sagte Gunnarsson, nur um dann selbstbewusst nachzulegen: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen."

Prokop lobt Gudmundsson

Trainer Gudmundsson übernahm die Isländer im vergangenen Jahr bereits zum dritten Mal, nachdem er mit ihnen 2008 Olympia-Silber und 2010 EM-Bronze geholt hatte. "Wir haben einen Dreijahresplan gestartet und wollen Erfahrung sammeln", sagte er: "Wir haben einige Dinge geändert, sieben Spieler sind bei ihrem ersten Großturnier."

Bundestrainer Christian Prokop zeigt Respekt vor dem nächsten Gegner: "Auch wenn sie ihren Topstar Aron Palmarsson haben, spielen sie im Angriff sehr mannschaftsdienlich", sagte Prokop: "Island hat mit Gudmundsson sehr viele neue Impulse bekommen."

Und: "Sie rennen 60 Minuten."