Die Qualifikation für die Hauptrunde stand bereits nach dem Unentschieden gegen Weltmeister Frankreich fest, im abschließenden Gruppenspiel gegen Serbien ging es für die deutsche Handball-Nationalmannschaft nur noch darum, im Rhythmus zu bleiben.

Denn nach einem Ruhetag am Freitag steht für das Team von Bundestrainer Christian Prokop bereits am Samstag das nächste Spiel auf dem Programm. Um 20.30 Uhr tritt die DHB-Auswahl dann in der Kölner Lanxess Arena zum ersten Spiel der Hauptrunde an. (Spielplan Handball-WM)

Anzeige

Gegen wenn es zuerst geht, ist allerdings noch nicht sicher. Das hängt davon ab, ob Deutschland seine Gruppe als Erster oder Zweiter beendet und wie die Abschlusstabelle der Gruppe B aussieht. (Handball-WM: Frankreich - Russland und Spanien - Kroatien JETZT im LIVETICKER)

Punkte gegen Frankreich und Brasilien werden mitgenommen

Fest steht, dass es die Nationalmannschaft in der Hauptrunde mit Europameister Spanien, Kroatien und Island zu tun bekommt. Die drei gewonnenen Punkte aus den Spielen gegen die ebenfalls für die Hauptrunde qualifizierten Teams aus Frankreich und Brasilien werden mitgenommen und dienen als Basis für einen möglichen Halbfinaleinzug.

Nach dem Spiel am Samstag bestreitet die DHB-Auswahl am Montag, 21. Januar (18 Uhr) und Mittwoch, 23. Januar (18 Uhr) die weiteren Partien.

Die deutschen Spiele der Hauptrunde in der Übersicht:

1. Spiel Hauptrunde: Samstag, 19. Januar (20.30 Uhr)

2. Spiel Hauptrunde: Montag, 21. Januar (18 Uhr)

3. Spiel Hauptrunde: Mittwoch, 23. Januar (18 Uhr)