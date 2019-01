Die deutschen Handballer können dank brasilianischer Schützenhilfe bei Einzug in die WM-Hauptrunde wieder mit der bestmöglichen Ausgangsposition um den angestrebten Platz im Halbfinale kämpfen.

Die Südamerikaner besiegten Russland am Dienstag 25:23 (15:10) und zogen in der Tabelle der Gruppe A mit 4:4 Punkten dank des gewonnenen direkten Vergleichs an den Osteuropäern vorbei auf Rang drei. (WM-Spielplan)

Sollte Brasilien diesen Platz durch einen zu erwartenden Erfolg gegen Außenseiter Korea im letzten Gruppenspiel verteidigen, würde die deutsche Mannschaft bei eigenem Weiterkommen die zwei gewonnenen Punkte vom 34:21-Erfolg über die Selecao in die Hauptrunde mitnehmen. (WM-Tabellen)

Mit einem Sieg im Top-Spiel gegen Frankreich kann Deutschland bereits heute Abend vorzeitig den Einzug in die nächste Runde perfekt machen (Handball-WM: Deutschland - Frankreich, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Ärger um Russland-Star

Ärger gab es im ersten Spiel des Dienstags um Russland-Star Timur Dibirow. Der Star-Linksaußen geriet in der 53. Minute beim Stand von 20:23 mit Cesar Almeida aneinander und schubste den Brasilien-Keeper zu Boden.

Die Schiedsrichter gaben Dibirow, der mit sechs Treffern bester Werfer seines Teams war und auch gegen Deutschland aufgetrumpft hatte, die Rote Karte. Doch damit war der Ärger noch nicht vorüber. Nach Spielende verweigerte Dibirow Almeida den Handschlag, weil er ihn womöglich des Schauspiels bezichtigte.

Das Spiel im Stenogramm:

Russland - Brasilien 23:25 (10:15)

Tore: Dibirow (6), Schitnikow (6), Schkurinski (5), Derewen (1), Kalarasch (1), Kisselew (1), Schischkarew (1), Jewdokimow (1), Kossorotow (1) für Russland - Borges (7), Langaro (6), Toledo (5), Teixeira (3), Nantes (1), Hackbarth (1), Chiuffa (1), Valadao (1) für Brasilien

Zuschauer in Berlin: 9011