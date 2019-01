Russlands Handballer haben bei der WM in Deutschland und Dänemark auf dem Weg in die Hauptrunde einen Pflichtsieg gefeiert. Der ehemalige Weltmeister besiegte das vereinte Team Korea in Berlin mit 34:27 (20:13) und weist vor dem Duell mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Montag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) 3:1 Punkte auf.

Bester Werfer der Russen war Daniil Schischkarew mit sieben Toren. Die Asiaten, bei denen 16 Spieler aus Süd- und vier aus Nordkorea kommen, hatten zum Auftakt gegen Co-Gastgeber Deutschland mit 19:30 verloren.