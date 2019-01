Die blauen Augen von Christian Prokop blitzten kurz auf, dann platzte es aus dem Bundestrainer heraus.

"Wir stehen seit vielen Jahren mal wieder im Halbfinale. Wir sind sehr heiß auf das Spiel", sagte Prokop voller Vorfreude auf den Showdown am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Hamburg gegen Vize-Weltmeister Norwegen. (Handball-WM: Deutschland - Norwegen, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Erstes Halbfinale seit zwölf Jahren

Es ist das erste WM-Halbfinale einer deutschen Handball-Nationalmannschaft seit dem goldenen Wintermärchen 2007 und das wichtigste Spiel für den Deutschen Handballbund (DHB) seit dem EM-Finale vor drei Jahren.

Das Selbstvertrauen der deutschen Handballer ist groß: Zum Abschluss der Hauptrunde hatten Kapitän Uwe Gensheimer und Co. am Mittwochabend in Köln gegen Europameister Spanien mit 31:30 (17:16) gewonnen. In den bisherigen acht Spielen der Heim-WM blieb das deutsche Team ungeschlagen, es gab sechs Siege und zwei Remis (SERVICE: Handball-WM Spielplan).

Prokop warnt vor Norwegern

Prokop warnte jedoch eindringlich vor den Stärken des kommenden Gegners. "Wenn wir das Halbfinale gewinnen wollen, brauchen wir alle am Optimum", sagte der 40-Jährige. Norwegen sei eine Mannschaft, die sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt habe und mit Rückraumspieler Sander Sagosen über einen Weltstar verfüge.

"Sie kommen wie wir über den Teamgeist", sagte Prokop, versicherte vor dem Abflug am Donnerstagmittag aber: "Wir werden uns gut vorbereiten. Meine Mannschaft ist heiß auf Hamburg. Wir freuen uns sehr."

Das letzte Duell der beiden Teams im Juni 2018 in München verlor die DHB-Auswahl mit 25:30. Im EM-Halbfinale 2016 gewann Deutschland 34:33 nach Verlängerung. Zwei Tage später wurde das DHB-Team Europameister.

Handball-WM: So können Sie Deutschland - Norwegen LIVE verfolgen:

TV: ARD

Livestream: sportschau.de

Liveticker: SPORT1.de